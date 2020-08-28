Родительские собрания в школах в этом году будут проводиться в онлайн-режиме, — сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили о мерах, которые принимаются в школах в этом учебном году. У каждого класса будет свой график посещения школы. Классы будут изолированы друг от друга, и Роспотребнадзор не требуют обеспечивать дистанцию в полтора метра между учениками.