Выпускники российских школ напишут итоговое сочинение 2 декабря. Это необходимо для допуска сдачи единого госэкзамена. Сегодня же названы направления тем сочинений для 11-ых классов – «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Между прошлым и будущим – портрет поколения», «Время перемен» и «Разговор с собой».