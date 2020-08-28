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13:31, 28 августа 2020

Норвегия считает необоснованной высылку сотрудника своего посольства в Москве

Норвегия считает необоснованной высылку сотрудника своего посольства в Москве. Как уверяют в норвежском МИДе, дипломат ничего не нарушал. Персоной нон грата объявлен один из старших дипломатов посольства Норвегии, его аккредитация будет прекращена в течение трех дней. Ранее стало известно о высылке одного из сотрудников российского посольства в Норвегии. Имя дипломата не называлось. По данным СМИ, это заместитель торгового представителя Александр Стекольщиков.



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