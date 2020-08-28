Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что необходимо продолжать диалог с Россией и эта политика не должна измениться из-за ситуации с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Меркель назвала Россию важным стратегическим партнером и упомянула в этой связи Сирию и Ливию.