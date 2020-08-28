В Кремле заявляют о том, что Москва привержена принципу невмешательства в белорусские дела. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, готовность Путина направить силовой резерв в Белоруссию не отразится на отношениях между россиянами и белорусами. По словам Пескова, Путин исходит из того, что этот резерв не будет использован. Песков затруднился ответить на вопрос о численности и характере вооружения резерва. Ранее сам Путин объявил, что это сотрудники правоохранительных органов и их могут направить в Белоруссию, если ситуация выйдет из-под контроля.