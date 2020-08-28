В США умер известный аниматор и сценарист Джо Руби – один из авторов мультсериала о собаке Скуби-Ду. Он скончался в Калифорнии в возрасте 87 лет, — сообщает журнал Variety. Мультсериал Скуби-Ду первоначально шел в телеэфире с 1969 по 1976 год. Потом появились многочисленные продолжения.