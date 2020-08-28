Еще одна американская спортивная ассоциация приостановила матчи в знак протеста против расизма

Речь идет о Национальной хоккейной лиги.

НХЛ меняет оставшееся расписание второго раунда плей-офф Кубка Стэнли из-за очередного происшествия с участием полицейских и темнокожего американца в штате Висконсин. Силовики выстрелили в Джейкоба Блейка, которые ранее привлекался к ответственности и обвинялся в том числе в изнасиловании несовершеннолетней. Блейк выжил, но у него парализована нижняя часть тела, а по штату снова пронеслась волна протестов, переросших в погромы. К борьбе против полицейского беспредела и расизма присоединились восемь клубов, продолжающих борьбу в чемпионате.



Хоккеисты провели отдельную пресс-конференцию и выразили надежду, что хотя в два освободившихся дня смогут узнать чуть больше, чтобы сделать наше общество лучше, передает слова одного из игроков издание newsru.com.

О переносе матчей из-за происшествия ранее объявила Национальная баскетбольная ассоциация. Протест заявили профессиональные объединения футболистов и бейсболистов.

Президент США в ответ на реакцию баскетбольной ассоциации заявил, что НБА превратилась в политическую организацию.