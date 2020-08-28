Мосгорсуд отклонил жалобу Ксении Собчак на штраф за акцию в поддержку Ивана Сафронова. Об этом сообщает издание «Медиазона». Серия одиночных пикетов прошла 7 июля у здания ФСБ на Лубянке. Телеведущая и бывшая кандидат в президенты туда пришла в майке с надписью «Свободу Ивану Сафронову». Позже Мещанский районный суд признал Собчак виновной в нарушении правил акции и оштрафовал на 20 тысяч рублей. Журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене. Сам он настаивает на своей невиновности и связывает преследование со своими публикациями.