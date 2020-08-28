Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что к весне коронавирус в России будет побежден

Сергей Собянин уверен, что буквально в течение шести месяцев максимум от коронавируса удастся избавиться. Он отметил, что над этим работают российские и мировые ученые. Развиваются медицинские технологии, создаются эффективные вакцины. Зарегистрирован первый российский препарат, и, как полагает Собянин, в ближайшее время появятся его аналоги. В Москве ежедневно фиксируется несколько сотен новых случаев заражения коронавирусом. Месяц назад мэр отмечал, что столица вышла на минимальный уровень по заболеваемости, но показатели вряд ли опустятся ниже из-за густонаселенности и активности города. Между тем, число заболевших в России за все время эпидемии приближается к миллиону. Но, как заявляют в Роспотребнадзоре, ситуация оценивается как стабилизирующаяся, эпидемический процесс абсолютно управляемый. В начале сентября начнется третий этап испытаний зарегистрированной российской вакцины на десятках тысяч добровольцев.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения представили свой прогноз по развитию ситуации с борьбой с коронавирусом – неделю назад глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус предположил, что победить инфекцию человечество сможет примерно за два года.