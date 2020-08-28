Белорусская милиция объявила, что на вчерашних протестах в Минске задержали около ста человек

Это примерно в два раза меньше, чем ранее говорили правозащитники.

МВД республики утверждает, что 114 участников шествия и митинга в центре Минска до сих пор находятся под стражей. В сообщении ведомства сказано, что этих людей не отпустят до рассмотрения их административных дел в суде.

В свою очередь правозащитный центр «Весна» сообщил, что задержанных было значительно больше. По его данным милиция забрала вчера 261-ого человека. Участники шествия выступили против издевательств над людьми со стороны сотрудников силовых органов и потребовали отставки президента Александра Лукашенко.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, также вчера были задержаны около пятидесяти представителей прессы, которые освещали акцию. В организации теперь требуют завести уголовные дела в отношении тех людей, препятствовали работе СМИ.

Тем временем Евросоюз призвал Белоруссию отпустить всех задержанных на протестных акциях. При этом о новых санкциях в отношении Минска в ЕС договориться пока не смогли.