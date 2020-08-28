Ангела Меркель выразила надежду, что российские подразделения не будут направлены в Белоруссию. Как передает агентство Reuters, канцлер Германии при этом отметила важность продолжения диалога с Москвой. Главы МИД стран ЕС сегодня в Берлине должны были обсудить санкции Евросоюза в отношении белорусских чиновников. Как отметил министр иностранных дел Люксембурга, конкретный список пока не согласован. Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин рассчитывает, что резерв силовиков, сформированный в России для Белоруссии, не придется использовать.