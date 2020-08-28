Сенатор: Абэ стабилизировал отношения между Россией и Японией во время пребывания на посту премьер-министра

Синдзо Абэ стабилизировал отношения между Россией и Японией во время пребывания на посту премьер-министра Японии. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Господин Абэ стабилизировал ситуацию не только в наших отношениях в этом субрегионе мира, но и, в целом, в мире играл серьезную роль, чтобы все шло достаточно сбалансировано», — сказал он.

А.Климов назвал С.Абэ серьезным политиком, с масштабом, «далеко выходящим за границы Японии».

Он также отметил, что С.Абэ более десяти раз за несколько лет встречался с президентом России Владимиром Путиным. «Несмотря на то, что у нас есть непростые вопросы, которые российско-японские отношения сопровождают многие десятилетия, тем не менее, всегда удавалось сохранять некие компромиссные формулы, которые позволяли и по этому вопросу продолжать дискуссии и развивать наши двусторонние отношения», — заключил сенатор.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил, что принял решение оставить пост главы правительства из-за ухудшившихся проблем со здоровьем.