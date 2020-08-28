Российский МИД сообщил о высылке из страны одного из старших дипломатов посольства Норвегии. В ведомстве поясняют, что это ответный шаг на высылку из Осло российского дипломата. По данным местных СМИ, это было связано с арестом мужчины, которого подозревают в передаче гостайны российской разведке.