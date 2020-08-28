Минпромторг отчитался о поступлении в Россию незарегистрированного препарата для лечения лейкоза у детей

Это тысяча упаковок лекарства «Онкаспар», еще 500 упаковок должны поступить в октябре, — сказал глава ведомства Денис Мантуров, — передает его пресс-служба. В министерстве пояснили, что «Онкаспар» производится во Франции, в России его аналоги отсутствуют. В случае своевременного начала приема у пациента больше шансов на ремиссию и отсутствие рецидивов. В прошлом году у препарата сменился производитель, который не стал продлевать его регистрацию в России, и лекарство постепенно исчезло из продажи, — напоминает ТАСС.