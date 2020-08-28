КС белорусской оппозиции обеспокоен заявлением ЕС о выделении денег для дальнейшего освоения через совет – Колесникова

Координационный совет оппозиции Белоруссии обеспокоен заявлением еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгейи о готовности выделить часть денег из €53 млн финансовой помощи Белоруссии для дальнейшего освоения через совет. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова.

«Нас беспокоит заявление Евросоюза о том, что Координационному совету выделяется 53 миллиона, и мы будем их распределять. Это очень странный момент, мы об этом узнали из СМИ и очень сильно удивились. Это те заявление Евросоюза, которые играют на руку Лукашенко. На нас заводится уголовное дело, нам говорят о вмешательстве со стороны других стран, и тут вдруг Евросоюз говорит, что мы вам дадим 53 миллиона. Конечно, мы их никогда не просили, мы не будем иметь к ним никакого отношения», — сказала она.

М.Колесникова отметила, что представители Координационного совета вчера обратились к представителям Евросоюза с просьбой разъяснить ситуацию, и сегодня они ожидают заявление со стороны ЕС.

Евросоюз готов подключить Координационный совет оппозиции Белоруссии к освоению части денег из €53 млн финансовой помощи стране со стороны институтов ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи 21 августа по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Берлине, передает ТАСС.