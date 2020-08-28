Колесникова назвала манипуляцией слова Лукашенко о намерении Польши присоединить Гродненскую область

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова назвала манипуляцией слова действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко о намерении Польши присоединить Гродненскую область.

«Я лично это расцениваю как очередную манипуляцию. Понятное дело, что никто из белорусов не хочет никуда присоединяться и белорусы Гродненской области так же хотят жить в Белоруссии, как и все остальные», — сказала она в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, что не позволит присоединить Гродненскую область к Польше. «Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — цитирует А.Лукашенко БелТА.

Он добавил, что Белоруссия сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда были переброшены некоторые военные части.