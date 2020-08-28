Колесникова заявила, что в Белоруссии нет предпосылок для радикализации протеста

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что в Белоруссии нет предпосылок для радикализации протеста.

«Для всех очевидно, что выходят 200 тысяч белорусов, но ни одной витрины не разбито, а люди убирают за собой мусор. Пока предпосылок, что протест радикализируется, таким образом, нет», — сказала она.

М.Колесникова отметила, что протест трансформируется. В частности, она отметила инициативу отзыва депутатов разного уровня.

«Сейчас уникальная ситуация, очень быстро идет формирование гражданского общества, с которым никакой ОМОН не в состоянии справиться, потому что это носит массовый децентрализованный характер. Это происходит везде, не только в Минске, но и в других городах. Это внушает нам оптимизм и придает силы не останавливаться и быть уверенными, что мы победим», — заключила она.