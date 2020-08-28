МВД Египта объявило о задержании в Каире лидера запрещенной в стране исламистской организации «Братья-мусульмане». Она также запрещена и в России и признана террористической. Как передает телеканал аль-Арабия со ссылкой на данные ведомства, задержанный Махмуд Иззат был ответственен за создание вооруженного крыла организации. При его задержании была изъята техника с представителями организации в Турции.