Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что целью арестованного в США хакера из России была компания Tesla

Россиянина Егора Крючкова задержали на прошлой неделе.

О том 27-летний россиянин планировал атаковать завод электромобилей Tesla в штате Невада, написал портал Teslarati. Основатель предприятия Илон Маск прокомментировал публикацию сайта в своем Twitter, написав, что он весьма признателен, «это была серьезная атака». Напомню, что по версии американского Минюста, Егор Крючков с сообщниками пытался подкупить русскоязычного сотрудника неназванной компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему, после сообщники планировали вымогать у компании деньги. За участие в схеме и предоставление доступа к компьютерным сетям сотруднику предприятия предложили 1 миллион долларов, но, как пишет Teslarati, тот отказался, передав информацию ФБР.

Известно, что Крючков въехал в США по туристической визе. В посольстве России в США сообщили, что дипломатам известно об аресте россиянина, ему окажут помощь.