Посла Норвегии вызвали в российский МИД из-за шпионского скандала

Глава норвежской дипмиссии Руне Ресаланд провел в МИДе около часа. Выйдя оттуда посол отказался от комментариев, сообщает агентство ТАСС. На ковёр в МИД, как пояснила представитель ведомства Мария Захарова, посла вызвали после высылки из Осло российского дипломата. МИД Норвегии ранее сообщил, что это сотрудник торгового отдела посольства. Его имя не называлось. Дипломата заподозрили в связях с 50-летним уроженцем Индии, норвежским подданным Харшарном Татгаром. Он по версии спецслужб собирал секретную информацию и за деньги передавал её дипломату. На допросе Татгар рассказал, что встречался с россиянином. В службе безопасности полиции завили, что передача секретной информации другой стране может навредить фундаментальным интересам Норвегии. После этого российского дипломата, которого заподозрили во встрече со шпионом, объявили персоной нон-грата, выслали из Норвегии и навсегда закрыли въезд в страну. Посольство России в Норвегии заявило протест, а российский МИД пообещал ответить тем же.

МИД только что объявил о высылке из России одного из старших дипломатов посольства Норвегии. Ему дают три дня на то, чтобы покинуть страну. По информации источника агентства РИА это советник посольства Ян Флэте.