Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что детей пока не будут прививать от коронавирусной инфекции. По его словам, детская вакцинация начнется только после дополнительных исследований. Мурашко отметил, что, в первую очередь, прививку рекомендуется сделать педагогом старшего возраста. Между тем, опрос Левада-центра показал, что более половины россиян не готовы сделать себе отечественную прививку от коронавируса.

53 процента участников опроса не согласились бы пройти вакцинацию препаратом «Спутник V». В основном, эти люди считают, что это средство еще не готово, и сначала лучше испытать его на бюджетниках и военных, сказал в интервью интернет-изданию «Открытые медиа» заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков.

В свою очередь о готовности привиться заявили 38 процентов опрошенных. Согласно материалам исследования, чем старше человек, тем с большей вероятностью он согласился бы пройти вакцинацию. В этом смысле самая лояльная аудитория – граждане от 55 лет. Как правило, это люди, которые также не пользуются интернетом.

«Спутник V» — это первая в мире вакцина от коронавируса, которая прошла государственную регистрацию. При этом последняя, третья стадия испытаний еще не начиналась. Исследования должны стартовать только на следующих выходных

Ранее сервис для медработников «Справочник врача» опубликовал данные опроса, согласно которому более половины медиков также не готовы привиться.