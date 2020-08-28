Неизвестные разбили окна и прокололи колеса машины журналиста Френкеля

Неизвестные разбили передние боковые окна и прокололи все колеса машины корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Д.Френкеля, его соседи сообщают, что нападение на его машину произошло в ночь со среды на четверг.

«Связываю это исключительно с историей со своим переломом. Думаю, что кто-то мне мстит, видимо, за то, что мы обжалуем и публикуем все материалы. Либо это связано с полицейским, который сломал мне руку, либо это связано с господином Абрамовым, провокатором, который организовал всех на этом участке, или же это связано с гимназией, про которую мы публиковали, что их учителя дают ложные показания», — сказал журналист.

Д.Френкель также добавил, что в настоящий момент ожидает полицию.

30 июня журналист «Медиазоны» Давид Френкель приехал на УИК N 2191 в Санкт-Петербурге из-за сообщений о нарушениях во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. У него возник конфликт с членами УИК, в результате которого к нему подошли сотрудник полиции Денис Дмитриев и бывший глава Дворцового муниципального округа Дмитрий Абрамов. Полицейский применил физическую силу и повалил Д.Френкеля на пол, в результате чего журналист получил перелом руки.

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по заявлению журналиста.