Президент Украины Владимир Зеленский стал обладателем черного пояса по карате

Диплом о присвоении ему первого дана – это самая начальная ступень в японской системе черных поясов — ему вручили в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва в городе Кропивницком. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера. Ранее в окружении президента рассказали, что Зеленский занимается тайским боксом и плаванием. Об увлечениях главы государства карате ничего прежде известно не было.