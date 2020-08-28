Президент Украины Владимир Зеленский стал обладателем черного пояса по карате

Диплом о присвоении ему первого дана – это самая начальная ступень в японской системе черных поясов — ему вручили в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва в городе Кропивницком. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера. Ранее в окружении президента рассказали, что Зеленский занимается тайским боксом и плаванием. Об увлечениях главы государства карате ничего прежде известно не было.
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К кому ещё должна обращаться Юлия Навальная? Чтобы так, не стыдясь, демонстрировать бесчеловечную сущность, с таким ленивым цинизмом наблюдать из своих пуленепробиваемых и звуконепроницаемых кабинетов, как на ваших глазах бьется в отчаянии женщина рядом с умирающим мужем, и ничего не предпринимать, — это надо обладать особым обостренным уровнем садизма…
Можно ли предотвратить интервенцию? Путин, при всем своем самовластье, опасается перейти одну черту — не может допустить масштабных потерь среди своих военных. Не из человеколюбия, понятно, а потому, что похоронки пойдут, в основном, в дома того сужающегося слоя людей, которые его пока поддерживают…
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