Новостное агентство Москва сообщает о нападении активистов движения «СтопХам» на пожилого инвалида

Новостное агентство Москва со ссылкой на источник сообщает о нападении активистов движения «СтопХам» на пожилого инвалида. По его сведениям, полиция проводит проверку, в МВД позвонил пенсионер, который сказал, что в центре Москвы четверо молодых людей в грубой форме потребовали убрать автомобиль от парковки для инвалидов. По словам потерпевшего, он попытался объяснить, что имеет право оставлять там машину, но ему на лобовое стекло приклеили наклейку «СтопХам», а также неизвестные распылили перцовый баллончик.