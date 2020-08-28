В Роспотребнадзоре предупреждают, что доступ родителей в школу будет ограничен. Из-за пандемии все родительские собрания будут проходить в режиме онлайн, — передает ТАСС. На заседании комитета Госдумы по здравоохранению представитель министерства просвещения добавила, что у каждого класса в школах будет свой график перемен, чтобы дети меньше пересекались.