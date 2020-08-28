Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может присоединиться к санкциям ЕС в отношении Белоруссии

По его словам, власти страны сделают свои выводы, когда увидят черный список. Тем временем, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн отметил, что персональные санкции против белорусских властей пока не согласованы, работа над списком лиц продолжается. Министр пояснил, что нужно доказать, почему каждый, кто попадет в этот перечень, там оказался, что довольно сложно. При этом глава МИДа Люксембурга подчеркнул, что никто из тех, кто преследовал людей в Белоруссии, не должен остаться безнаказанным, — передает ТАСС. По данным правозащитного центра «Весна» накануне в Минске были задержаны более 260 человек, в том числе, около 50 журналистов. Большинство из сотрудников СМИ были отпущены.
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