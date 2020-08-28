Японский премьер Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке.

Синдзо Абэ заявил о сожалении, что не успел подписать мирный договор с Россией. Глава правительства официально подтвердил, что уходит в отставку со своего поста по состоянию здоровья. На специальной пресс-конференции менее получаса назад он заявил, что политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. 65-летний Синдзо Абэ находится на посту премьер-министра почти 8 лет, что в Японии стало рекордом.