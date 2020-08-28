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11:04, 28 августа 2020

В России за минувшие сутки коронавирусом заразились менее пяти тысяч человек

Это данные оперативного штаба. В Роспотребнадзоре между тем рассказали об ограничениях, с которыми россияне столкнуться в наступающем учебном году.

Больше всего новых случаев выявлены в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ростовской и Нижегородской областях. За день пациентов с covid-19 стало больше еще на 4829. Общее число заразившихся за время пандемии в нашей стране приближается к миллиону человек. На сегодняшний день переболели или продолжают болеть 980 тысяч человек. Выздоровели за сутки еще пять тысяч человек. Общая статистика по выздоровлению почти 800 тысяч. Умерли еще 110 человек. Показатели смертности по нашей стране приближаются к отметке 17 тысяч.

Более 80 процентов погибших – это пожилые люди, старше 65 лет, такие данные сегодня привели в Роспотребнадзоре. По словам главы ведомства Анны Поповой, эпидемический процесс в стране «абсолютно управляемый», а ситуация оценивается как стабилизирующая. Говоря об особенностях в работе учебных заведений, главный санитарный врач отметила, что родителей в этом году не будут пускать в школы, собрания переводятся в режим онлайн. Студентов обяжут носить маски, в ВУЗах будет проводиться мониторинг заболеваемости.

В Роспотребнадзоре заявили, что решение начать учебный год в очной форме было принято исходя из больших знаний о коронавирусе и мерах профилаткики.



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