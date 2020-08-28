В Белоруссии начались масштабные военные учения недалеко от границы с Польшей – на гродненском тактическом направлении. Ранее президент республики Александр Лукашенко обвинял Варшаву в намерении присоединить Гродненскую область.

Контрольные занятия по огневой подготовке и спецподготовке, батальонные учения с боевой стрельбой, радиоэлектронная разведка, охрана границы в воздушном пространстве на самолетах штурмовой авиационной базы, мониторинг местности проводятся в рамках учений в Гродненской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. Маневры сводной группировки войск вооруженных сил страны завершатся 31 августа. Их цель — оценка способности и готовности воинских частей выполнить боевые задачи в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время, на фоне масштабных протестов в стране из-за выборов президента, заявлял вмешательстве иностранных государств в ситуацию и об угрозе вторжения со стороны стран, граничащих с республикой на Западе. Он поручил внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность. Накануне он заявил, что Польша готовится забрать себе Гродненскую область, если Белоруссия распадется, но ничего у Варшавы не выйдет.

В связи с заявлениями Лукашенко польский МИД вызвал посла Белоруссии. В дипломатическом ведомстве назвали обвинения в адрес страны необоснованными.