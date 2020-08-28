Журналисту здания «Медиазона» Давиду Френкелю, которому полицейский ранее сломал руку, теперь разбили машину. Как рассказал в интервью «Эху Москвы» сам Френкель, он расценивает это как угрозу в свой адрес.

Давид Френкель добавил, что намерен подать заявление в полицию. Он отметил, что произошедшее должно было попасть на записи камер видеонаблюдения. Ранее издание «Медиазона» сообщила о том, что его корреспонденту Давиду Френкелю полицейский сломал руку на избирательном участке во время голосования по внесению поправок к Конституции. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, а самого журналиста еще и оштрафовали по статьям о неповиновении сотруднику полиции и о вмешательстве в работу избиркома.