НХЛ отложила хоккейные матчи в знак протеста против стрельбы полицейскими в афроамериканца Джейкоба Блейка в США

Перенесены матчи, запланированные на сегодня и завтра. Розыгрыш Кубка Стэнли возобновится в ночь на воскресенье. Об этом заявили в Национальной хоккейной лиге. Ранее о переносе матчей объявила Национальная баскетбольная ассоциация из-за бойкота ряда игроков. С осуждением насилия со стороны полицейских выступила Главная лига бейсбола и Футбольная лига, приостановлен теннисный турнир в Нью-Йорке. Ранее в штате Висконсин полицейские тяжело ранили местного жителя Джейкоба Блейка, который, как утверждается, был безоружен. До этого из-за смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда по всей Америке были массовые протесты.