Z Архив новостей новости
5 5 6 338
10:33, 28 августа 2020

НХЛ отложила хоккейные матчи в знак протеста против стрельбы полицейскими в афроамериканца Джейкоба Блейка в США

Перенесены матчи, запланированные на сегодня и завтра. Розыгрыш Кубка Стэнли возобновится в ночь на воскресенье. Об этом заявили в Национальной хоккейной лиге. Ранее о переносе матчей объявила Национальная баскетбольная ассоциация из-за бойкота ряда игроков. С осуждением насилия со стороны полицейских выступила Главная лига бейсбола и Футбольная лига, приостановлен теннисный турнир в Нью-Йорке. Ранее в штате Висконсин полицейские тяжело ранили местного жителя Джейкоба Блейка, который, как утверждается, был безоружен. До этого из-за смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда по всей Америке были массовые протесты.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юлия Навальная

Обращение к Путину Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Навального в ФРГ…

5 212 6 77917 21.08
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп-шоу Трамп будет выступать каждый вечер в течение всех чытерех дней съезда, а номинацию примет на лужайке Белого Дома, что также нарушает правило не использовать офис президента в предвыборной кампании…

5 335 6 14459 25.08
Блоги

Навального разрешили перевезти из Омска в немецкую клинику Самолет с Алексеем Навальным на борту сможет вылететь в Германию этой ночью…

5 98 6 24897 21.08
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

«Тихий Донбасс». Кремль умеет писать про войну и мир в разных жанрах Белоруссия нужна России целиком. Здесь Россию не устроит управляемый хаос, нагнетаемый путем поддержки сепаратистов в нескольких регионах, как в Украине…

5 62 6 47423 21.08
Новости

Министерство обороны России пока хранит молчание по поводу всплывшей у берегов Аляски российской подлодки О появлении ядерной субмарины в международных водах сообщило ночью северное командование вооруженных сил США…

5 39 6 5387
Блоги

+ Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Пресс-конференция Минздрава Омска и БСМП №1...

5 149 6 21716 24.08
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…

5 49 6 7254 07:22
Блоги

Омские медики: «Людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс» Дошло до того, что омских врачей стали сравнивать с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения. Это хамское оскорбление докторов…

5 249 6 38595 26.08
Блоги

Ксения Ларина журналист «Эхо Москвы»

К кому ещё должна обращаться Юлия Навальная? Чтобы так, не стыдясь, демонстрировать бесчеловечную сущность, с таким ленивым цинизмом наблюдать из своих пуленепробиваемых и звуконепроницаемых кабинетов, как на ваших глазах бьется в отчаянии женщина рядом с умирающим мужем, и ничего не предпринимать, — это надо обладать особым обостренным уровнем садизма…

5 80 6 33797 21.08
Интервью Интервью

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Об отравлении Алексея Навального «Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…

5 174 6 32866 25.08
Блоги

+ Лукашенко: В школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию Лукашенко: В школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию Президент Белоруссии потребовал увольнять учителей, участвующих в протестах…

5 62 6 11807 24.08
8читать ;смотреть
Блоги

МИД РФ — об отравлении Алексея Навального: «Российское руководство выступает за самое тщательное расследование» «Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей»...

5 122 6 23293 25.08
Блоги

+ В Барнауле задержали военнослужащего РВСН, его заподозрили в передаче секретных данных Украине В Барнауле задержали военнослужащего РВСН, его заподозрили в передаче секретных данных Украине Офицеру может грозить до 20 лет лишения свободы…

5 29 6 5815 27.08
8читать ;смотреть
Интервью Разворот (утренний)

Светлана Тихановская гость: Светлана Тихановская кандидат в президенты республики Беларусь

У нас люди хотят одного — чтобы Лукашенко ушел. И мы этого добьемся путем мирных демонстраций…

5 27 6 5599 27.08
#слушать 21:32 8читать ;смотреть $скачать 4.9 МБ
Блоги

+ Руководитель стачечного комитета «Гродноазота» Юрий Рововой уехал из Белоруссии Руководитель стачечного комитета «Гродноазота» Юрий Рововой уехал из Белоруссии В своем Инстаграме Рововой объяснил, что покинул страну, опасаясь уголовного преследования…

5 23 6 5019 27.08
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Лукашенко нелегитимен: Политики и советские диссиденты Украины и России обратились к Координационному Совету и народу Беларуси Мы также решительно осуждаем попытки теряющего власть белорусского диктатора заручиться поддержкой руководства России, а также воспользоваться различными российскими ресурсами (финансовыми, политическими, медийными, военно-полицейскими)...

5 41 6 8983 23.08

Популярное за неделю

Новости

Американские военные заявили, что готовы прийти на помощь российской атомной подлодке при получении сигнала бедствия Субмарина всплыла у берегов Аляски, в международных водах, сообщили в Северном командовании вооруженных сил США…

5 29 6 7683
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот какая рифма истории: один Александр Григорьевич в Белоруссии приказывает избить 7 тысяч человек и нафаршировать их в мясо, и другой Александр Григорьевич говорит, как лечить Навального. Вот они вполне без ущерба могут поменяться местами…

5 87 6 110296 22.08
#слушать 50:11 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 36 6 11844 25.08
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Немецкий профессор о причинах заболевания, состоянии и шансах Навального Это вещество можно ввести через легкое, через кожу или через желудочно-кишечный тракт. Есть различные возможности ввода. Мы знаем, что господин Навальный или выпил чай, или это произошло в самолете, но это все чистые предположения…

5 219 6 359542 25.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Диагноз Шарите и Омские врачи Диагноз Шарите и Омские врачи Зачем нам врут?

5 81 6 125446 25.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8706860
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4611746

Сегодня в эфире