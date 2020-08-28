В министерстве просвещения объявили, что школы будут самостоятельно принимать решение о введении карантина

В министерстве просвещения, как передает ТАСС, объявили, что школы будут самостоятельно принимать решение о введении карантина. В новом учебном году будет отменен единый звонок с урока, у каждого класса будет свой график перемен. Ранее с такими требованиями выступил Роспотребнадзор из-за пандемии коронавируса. В ряде регионов, в том числе, в Москве, торжественные линейки 1 сентября отменены.