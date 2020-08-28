Учредители российского антидопингового агентства могут рассмотреть вопрос об увольнении гендиректора Гануса

Учредители российского антидопингового агентства сегодня могут рассмотреть вопрос об увольнении гендиректора организации Юрия Гануса. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Ранее Олимпийский комитет России, который является одним из учредителей РУСАДА, опубликовал аудиторский отчет, в котором были озвучены нарушения финансово-хозяйственной деятельности агентства. Юрий Ганус известен жесткой критикой в адрес нарушителей антидопинговых правил.