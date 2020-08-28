Посол Норвегии в России Руне Ресаланд сегодня был вызван в МИД из-за шпионского скандала. Как сообщают информагентства со ссылкой на российское ведомство, речь идет о высылке из Осло российского дипломата. Это было связано с тем, что в середине августа власти Норвегии сообщили об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче гостайны, который якобы встречался с представителем российской разведки.