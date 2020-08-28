Журналист «Медиазоны» Френкель сообщил, что неизвестные в Петербурге разбили окна его машины и прокололи все колеса

Журналист издания «Медиазона» Давид Френкель сообщил, что неизвестные в Петербурге разбили окна его машины и прокололи все колеса. Корреспондент сказал «Эху Москвы», что обнаружил это утром. Ранее Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против полицейского Дениса Дмитриева, который, как пишет «Медиазона», сломал Давиду Френкелю руку на избирательном участке во время голосования по поправкам к Конституции. При этом самого журналиста оштрафовали по статьям о неповиновении полицейскому и о вмешательстве в работу избиркома.
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