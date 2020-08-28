США заявляют об обнаружении у берегов Аляски всплывшей российской подлодки. По данным источников в Военно-морском флоте России, поводов для беспокойства нет.

Военное командование внимательно следит за подводным кораблем, который показался на поверхности недалеко от Аляски. В сообщении ведомства уточняется, что подлодка находится за пределами территориальных вод США, то есть, в международных водах. Появление субмарины, судя по всему, вызвало у военачальников определенное беспокойство. В вооруженных силах заявили о готовности прийти на помощь при получении сигналов бедствия. Правда, пока о помощи ни Военно-морской флот России, ни другие моряки в этом районе не просили.

Официальной реакции с российской стороны по поводу подлодки пока не поступало. По данным агентства РИА Новости, на поверхность действительно поднялась российская субмарина – это атомный крейсер «Омск». Источник в Тихоокеанском флоте уточнил, что корабль участвует в учениях. Но никакой нештатной ситуации на борту нет.

В Беринговом море в эти дни проходят морские учения «Океанский щит – 2020», напоминает РБК. Подлодка «Омск» накануне участвовала в учебном запуске противокорабельной ракеты.