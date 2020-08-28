МИД Украины приостановил контакты с Минском в связи с событиями, разворачивающимися на фоне выборов президента

Украинский МИД приостановил все контакты с Минском в связи с событиями, разворачивающимися на фоне выборов президента Белоруссии.

Все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу, заявил в эфире телеканала «1+1» глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По словам министра, в Киеве следят за развитием ситуации, там будут готовы возобновить взаимодействие с Минском, только когда убедятся, что это не принесет репутационные, политические или моральные потери государству. В Белоруссии уже несколько недель продолжаются масштабные протесты, которые начались на фоне выборов президента страны. В середине августа Александр Лукашенко, которого ЦИК назвал победителем выборов, заявил, что в республику для раскачивания ситуации «понаехали» люди из зарубежных государств, в том числе с Украины. Он также обвинял Киев в давлении. На отношения двух стран повлияло и решение Минска передать России задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер». Украина требовала выдать их ей поскольку, среди боевиков были участники боевых действий в Донбассе и граждане страны. В российских провластных СМИ распространялась версия о том, что ситуация с задержанием наемников была провокацией украинских спецслужб.

Киев отрицает обвинения во вмешательстве в политические процессы в Белоруссии. Там поддерживают позицию западных стран и требуют от Минска провести новые выборы президента.