Японский премьер Синдзо Абэ, как ожидается, через час объявит о решении уйти в отставку.

Причиной ухода с поста главы правительства стало плохое самочувствие Синдзо Абэ. Он больше месяца не присутствовал на заседаниях и не давал пресс-конференций. Японские СМИ сообщали, что виной всему обострение язвенного колита. В руководстве правящей в Японии Либерально-демократической партии сказали, что Абэ сообщил о своем решении, для всех это стало большой неожиданностью. По данным агентства Киодо он также поставил в известность другие политические силы страны. В 11 утра по Москве политик объявит о решении покинуть пост на экстренной пресс-конференции. Абэ как ожидается оставит кресло премьера после выборов в сентябре следующего года, пишет газета Japan Times. По японским меркам Абэ политический долгожитель. Правительство он возглавил 14 лет назад, правда спустя год из-за проблем со здоровьем ему пришлось оставить пост. В 2012-м Абэ возглавил Либерально-демократическую партию, снова стал премьером и с тех пор остаётся у власти 8 лет — дольше всех своих предшественников. Последние годы Абэ пытается решить с президентом Путиным вопрос территориальной принадлежности южных Курильских островов и подписать мирный договор, однако сделать этого пока не удалось.

Абэ — потомственный политик. Его дед и дядя в своё время возглавляли правительство Японии, а отец работал министром иностранных дел.