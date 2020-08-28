Главы МИД стран ЕС, как ожидается, обсудят сегодня отношения с Россией из-за отравления Алексея Навального. Ранее такую тему дискуссии анонсировал глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель. Переговоры министров, которые начались накануне, в Берлине продолжатся сегодня. Ранее Евросоюз, а также Германия, США, Великобритания и Франция потребовали от России провести прозрачное расследование произошедшего с российским политиком и наказать виновных. В Кремле утверждают, что отравление пока не подтверждено. Уголовного дела в России возбуждать не стали. Алексей Навальный находится в берлинской клинике, он остается в коме.