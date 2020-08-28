Британская газета «Гардиан» узнала, что художник Бэнкси профинансировал приобретение судна для спасения мигрантов. Речь идет о тех людях, которые пытаются морем попасть из Африки в Европу и нередко терпят бедствие. Судно под названием «Луиза Мишель» украшено рисунками Бэнкси. В публикации отмечается, что накануне экипаж спас в Средиземном море почти 90 человек, в том числе 14 женщин и детей.