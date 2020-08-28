Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу депутата Госдумы Вадима Белоусова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, общая сумма составила более трех миллиардов рублей. По тому же делу, как передает ТАСС, проходит бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, который находится в международном розыске. Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности.
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