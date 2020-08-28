Японский премьер Синдзо Абэ, по сведениям агентства Киодо, сообщил правящей коалиции о решении уйти в отставку. По сведениям источника, он будет исполнять обязанности главы правительства до выбора нового премьера. Ожидается, что официально о своем решении премьер объявит на пресс-конференции, которая начнется в 11 часов по московскому времени. Как передают японские СМИ, Абэ решил уйти в отставку по состоянию здоровья. На этом фоне ключевые индексы Токийской фондовой биржи упали на 2%.