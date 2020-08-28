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09:31, 28 августа 2020

Министерство обороны России пока хранит молчание по поводу всплывшей у берегов Аляски российской подлодки

Министерство обороны России пока хранит молчание по поводу всплывшей у берегов Аляски российской подлодки. О появлении ядерной субмарины в международных водах сообщило ночью северное командование вооруженных сил США. Американские военные отметили, что готовы оказать помощь в случае получения сигнала бедствия. Источник агентства РИА Новости в тихоокеанском флоте утверждает, что никакой внештатной ситуации на подлодке не было. По его словам, у берегов Аляски замечен атомный подводный крейсер «Омск», который участвует в военных учениях.



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