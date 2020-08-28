Белорусская ассоциация журналистов выяснила, что в Минске накануне были задержаны около пятидесяти сотрудников СМИ

Все они освещали протестные акции в центре города на площади Независимости и площади Свободы. По данным организации, большинство задержанных журналистов позже были отпущены без составления протоколов, но четверо были оставлены в изоляторе и находятся там до сих пор в ожидании суда. Это журналисты, которые отказались давать свои смартфоны на проверку милиционерам. Как сообщили в российском посольстве, все сотрудники российских СМИ, доставленные в милицию, были отпущены. Те журналисты, у которых не было аккредитации, вернутся в Россию. Журналистку агентства «БелаПАН» Татьяну Коровенкову из отделения милиции забрала скорая помощь. Известно как минимум об одной депортации – из республики высылают шведского журналиста с запретом на въезд в страну на пять лет. По данным правозащитного центра «Весна», всего накануне в Минске были задержаны более двухсот человек. В Белоруссии продолжаются массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко и наказания ответственных за милицейское насилие.