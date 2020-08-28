Силовики минувшим вечером нагрянули с обыском на квартиру галериста Марата Гельмана в центре Москвы

Об этом он сообщил в соцсетях и рассказал нескольким СМИ.

Обыск, как рассказал Марат Гельман, связан с делом россиянки, которая трижды смогла проголосовать в Израиле по поправкам к российской конституции. Черемушкинский суд Москвы ранее заочно арестовал Юлию Ильинскую, которую в этом обвинили. Суд также сделал вывод, что Ильинская фактически проживает в квартире галериста на Остоженке и у них общий ребёнок. Гельман в свою очередь утверждает, что уже пять лет живёт в Черногории с законной женой и тремя детьми. Агентству Интерфакс он сообщил, что Ильинская мать его дочери, но никогда не была ни законной, ни гражданской его женой. Интернет-изданиям РБК и МБХ-медиа Гельман рассказал, что силовики искали в его московской квартире компьютеры, но ничего не изъяли. На своей страничке в фейсбуке он выложил скан протокола обыска с подтверждением этого. «Может действительно просто профнепригодный следователь, а не хитрый умысел?» — задаётся вопросом галерист. Ильинская, по поводу которой в его квартиру приходили следователи, имеет гражданство России и Израиля. В конце июня она рассказала в фейсбуке, что ей удалось сначала поучаствовать в электронном голосовании, а затем дважды проголосовать по поправкам к конституции в посольстве в Тель-Авиве и консульстве в Хайфе.

Будет ли обжаловать галерист проведение обыска в своей московской квартире пока неизвестно.