Белорусский правозащитный центр «Весна» насчитал более двухсот задержанных на протестной акции в Минске. По его данным, не менее 20 человек из них – это журналисты. Иностранных корреспондентов, в том числе российских, держали в отделении около часа якобы для проверки документов. Их белорусских коллег, как пишет «Новая газета», выпустили не так быстро – некоторых оставили на ночь в печально известном изоляторе на улице Окрестина. Ранее побывавшие там люди сообщили о жестоких избиениях и издевательствах.