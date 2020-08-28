Ключевые индексы Токийской фондовой биржи рухнули на 2% на фоне сообщений о желании премьер-министра уйти в отставку. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте биржи. Ранее сегодня японское общественное телевидение сообщило, что глава правительства Синдзо Абэ решил покинуть свой пост из-за ухудшающегося состояния здоровья. Ожидается, что политик объявит сегодня об этом на специальной пресс-конференции.