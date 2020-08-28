До 40% заведений общепита не открылись вновь из-за пандемии, подсчитали в Федерации рестораторов и отельеров. Власти Москвы полагают, что в столице представители отрасли, в целом, успешно перенесли время карантинных ограничений. Об этом «Эху Москвы» рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

«По нашим данным, которые мы достаточно жестко отслеживаем, более 85 процентов предприятий открылось и функционирует. То же самое касается и летних веранд. Помимо этого, то, что мы сейчас наблюдаем, есть сейчас тренд некий к открытию новых заведений, новых форматов, которые наши рестораторы пытаются внедрить. Поэтому на мой взгляд, ситуация стабильная, понятная», — сказал он. По словам Немерюка, в столице за 7 месяцев открылись 1587 новых заведений.

Кафе и рестораны открылись в Москве в июне, в заведениях продолжает действовать масочный режим.