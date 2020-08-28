В Чите возбудили уголовное дело против юноши, который прикурил от свечи в храме. Как сообщили в СК по Забайкальскому краю, молодого человека 2002 года рождения обвиняют в оскорблении чувств верующих. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет. Свои действия молодой человек заснял на видео, а затем опубликовал в соцсетях. На ролик обратил внимание один из местных новостных порталов.