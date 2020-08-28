Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией. По его словам, они будут возобновлены только тогда, когда будет уверенность, что это не принесет репутационные, политические или моральные потери государству. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил граждан Украины в причастности в дестабилизации обстановки в стране. В Киеве подчеркнули, что этому нет никаких доказательств.